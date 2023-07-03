Клубы черного дыма плывут по небу: во Владивостоке полыхает стройка

Фото с места ЧП. Фото: Svodka25

Во Владивостоке 3 июля около 14:00 случился пожар в районе ЖК «Изумрудный». Очевидцы сообщают редакции, что горят стройматериалы. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу МЧС Приморского края и ждет официального комментария.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, на стройке действительно загорелись стройматериалы. Предположительно, пенополистирол – теплоизоляционный материал. В пресс-службе МЧС редакции сообщили, что пожарные уже выехали на место ЧП. О дальнейших подробностях сообщат позже.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как мощнейший пожар вспыхнул на складе алкоголя в Приморье 20 января 2023 года. Как узнала «Комсомольская правда», склад принадлежит ООО «Триал Логистик», учрежденному в 2009 году.

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