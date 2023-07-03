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НовостиВладивосток3 июля 2023 7:01

В аэропорту Владивостока оркестр исполнил композицию легендарной группы «Кино»

Пассажиры самолетов наблюдали за концертом через иллюминаторы
Екатерина МАКСИМОВА
Музыканты собрались, чтобы исполнить эстрадную версию песни «Дальше действовать будем мы».

Музыканты собрались, чтобы исполнить эстрадную версию песни «Дальше действовать будем мы».

Фото: АО «Международный аэропорт Владивосток»

В Международном аэропорту Владивостока на минувших выходных состоялся необычный концерт, где зрителями были пассажиры самолетов. Прямо в центре перрона артисты эстрадного оркестра МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» исполнили эстрадную версию песни «Дальше действовать будем мы» легендарной рок-группы «Кино», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Пока длилось представление, все рейсы выполнялись по расписанию, обслуживание пассажиров проходило в штатном режиме. Руководил оркестром Анатолий Якименко. Он отметил, что это здорово – сделать такое необычное мероприятие, приуроченное ко дню рождения Владивостока и Дню работников морского и речного флота.

«Идея о музыкальном проекте прямо на перроне аэропорта зрела у нас давно. Готовились очень долго – обсуждали, согласовывали графики, подбирали дату, выбирали композицию. И вот наше творческое детище вышло в мир и радует жителей города Владивостока и всего ДФО. Спасибо огромное оркестру и дирижеру Анатолию Якименко за поддержку идеи и спасибо всем, кто принимал участие в подготовке – такого в аэропорту Владивосток еще не было!» – поделилась руководитель пресс-службы аэропорта Владивосток Ирина Присяжнюк.

Напомним, ранее «Комсомолка» сама приезжала с визитом в аэропорт. Наша команда побывала в самых укромных его местах и изучила работу главного авиахаба Дальнего Востока.

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