В аэропорту Владивостока оркестр исполнил композицию легендарной группы «Кино»

Музыканты собрались, чтобы исполнить эстрадную версию песни «Дальше действовать будем мы». Фото: АО «Международный аэропорт Владивосток»

В Международном аэропорту Владивостока на минувших выходных состоялся необычный концерт, где зрителями были пассажиры самолетов. Прямо в центре перрона артисты эстрадного оркестра МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» исполнили эстрадную версию песни «Дальше действовать будем мы» легендарной рок-группы «Кино», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Пока длилось представление, все рейсы выполнялись по расписанию, обслуживание пассажиров проходило в штатном режиме. Руководил оркестром Анатолий Якименко. Он отметил, что это здорово – сделать такое необычное мероприятие, приуроченное ко дню рождения Владивостока и Дню работников морского и речного флота.

«Идея о музыкальном проекте прямо на перроне аэропорта зрела у нас давно. Готовились очень долго – обсуждали, согласовывали графики, подбирали дату, выбирали композицию. И вот наше творческое детище вышло в мир и радует жителей города Владивостока и всего ДФО. Спасибо огромное оркестру и дирижеру Анатолию Якименко за поддержку идеи и спасибо всем, кто принимал участие в подготовке – такого в аэропорту Владивосток еще не было!» – поделилась руководитель пресс-службы аэропорта Владивосток Ирина Присяжнюк.

Напомним, ранее «Комсомолка» сама приезжала с визитом в аэропорт. Наша команда побывала в самых укромных его местах и изучила работу главного авиахаба Дальнего Востока.

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