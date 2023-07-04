Во Владивостоке появились улицы в честь генерал-губернаторов

Новые улицы появились во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке появились новые улицы – Духовского и Субботича, в честь приамурских генерал-губернаторов Сергея Михайловича Духовского (с 1893 по 1897) и Деана Ивановича Субботича (с 1897 по 1898). Также наименования присвоили переулкам и остановкам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Отметим, что свои новые наименования улицы получили в ходе заседания комиссии по городской топонимике, которое состоялось под председательством Дарьи Стегний, заместителя главы администрации Владивостока. Остановка общественного транспорта по адресу улица Толстого, 41 и 54 получила название «Андреевская»; остановки в обе стороны, расположенные по адресу улица Давыдова, 9 получили название «Госфонд «Защитники Отечества».

Новые улицы и переулки получили следующие названия: в районе улицы Пояркова – улица Дубравная, в районе улицы Лазовской – переулок Ольгинский, между улицами Светланской и Пушкинской (в районе здания по улице Светланская, 83) – переулок Кирочный.

А улицы в честь генерал-губернаторов появились на острове Русский близ улицы Гродекова. Напомним, еще в 2021 году столица Приморского края пополнилась тремя новыми улицами и одним переулком. По просьбам жителей города во Владивостоке появилась еще одна улица в районе трассы поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл, здесь расположилась Рокадная. Неподалеку от улицы Лазовской теперь есть улица Ясная, а в районе Главной – Попутная. Также в столице Приморья появился переулок Гусарский, он расположен недалеко от улицы Барклая.

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