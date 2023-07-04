Приморская компания получила удивительное известие от партнеров из Якутии после поставки устриц

Устрицы. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Предприятие из Якутии закупило партию кулинарных устриц у Владивостокской компании по добыче дальневосточных моллюсков «Торус ДВ». Клиент оказался приятно удивлен. Когда моллюсков доставили в Республику Саха, в одной из раковин закупщики нашли жемчуг.

С подобным в компании сталкиваются впервые. Такое явление очень уникально, ведь драгоценные перламутровые шарики водятся в других устрицах – жемчужных, а их появление в «вкусных» – настоящее чудо. Это явление до сих пор не изучили до конца. Эксперты отмечают, что вероятность формирования жемчужины оценивается 1 к 12000.

Если вам в ресторане попадется такая находка, будьте уверены, новость разлетится по всему миру. Ведь, судя по цифрам, явление невероятно редкое. Как бы не проглотить в случае чего морскую драгоценность. Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала про приморскую устрицу, которая может претендовать на звание самого большого моллюска в мире.

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