Прокуратура контролирует ликвидацию последствий циклона в Уссурийске

На территории городского округа введен режим повышенной готовности. Фото: Милана СОКОЛ

В Уссурийске бушует непогода. Из-за разлива рек там ограничили дорожное сообщение между селами. Прокуратура контролирует ликвидацию последствий циклона в муниципалитете. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В четверг, 6 июля, из-за разлива рек ограничили движение между селами Корсаковка и Яконовка, проезд в поселок Партизан, а также один из маршрутов по направлению в село Кугуки. Также оказалось повреждено дорожное полотно на въезде в село Боголюбовка.

Но на этом последствия циклона не заканчиваются. Из-за ливня затопило участок дороги, проходящий под железнодорожным мостом в районе улицы Садовой, а также частные приусадебные участки жителей и придомовые территории.

В округе организовали работу передвижных насосных станций и лодочных переправ МЧС. Сотрудников ГИБДД дежурят в местах ограничения транспортного сообщения.

На территории городского округа введен режим повышенной готовности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что

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