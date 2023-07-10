Кому в Приморье жить хорошо: как изменилась демографическая ситуация региона

Сокращать отток населения помогают федеральные и региональные проекты, которые действуют в Приморском крае. Фото: Вадим ПОПОВ

Отток населения из Приморского края продолжает снижаться. Если с 2000 по 2005 год статистика показывала, что 5% людей покидает регион, то теперь эта цифра снизилась до 2%. В правительстве планируют сохранить эту положительную динамику, но в идеале – переломить ее в сторону роста населения в Приморье и на Дальнем Востоке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Отметим, что сокращать отток населения помогают федеральные и региональные проекты, которые действуют только на территории края. Например, сейчас у нас реализуют проект «Арендное жилье». Оно дается в коммерческий найм. Там есть квоты по образованию, здравоохранению, культуре, спорту, силовым структурам и так далее. Людям этих профессий снимать квартиру выйдет дешевле рыночной стоимости.

Кроме того, в Приморском крае благодаря специальным льготным программам можно значительно сэкономить на покупке жилья. Так, если во Владивостоке средняя цена 200 тысяч за квадратный метр, то благодаря региональной программе – порядка 100 тысяч. Кроме того, с 2024 года запустят дополнительные меры поддержки при выкупе квартиры, а дальневосточную ипотеку и вовсе продлили до 2030 года.

Конечно же, Приморье славится своей активной молодежью. Поэтому среди мер поддержки начинающих специалистов – предложение вакансий для выпускников, компенсация средств на жилье на протяжении одного года. Благодаря этому нашли работу более 50 человек. Также появилось такое понятие, как оплачиваемые стажировки в правительстве края, в подведомственных органах власти и в органах местного самоуправления. В течение года также благодаря гранту молодым специалистам оплачивают дальневосточную надбавку.

Напомним, в 2023 году Приморье стало первым регионом, где ввели выплату в один миллион рублей за первого ребенка. Потратить сумму можно лишь на погашение ипотеки. Мать или отец – должен подать заявление на федеральную помощь. Право на это имеют семьи, третий ребенок в которых рожден с 1 января 2023 года (малыша нужно регистрировать в ЗАГСах Приморья).

Пилотный проект реализуют с завидным успехом: 186 семей получили положенные выплаты. Всего в правительстве планируют таким образом поддержать около 840 пар в этом году.

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