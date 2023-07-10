Первые лотосы зацвели в Приморье чуть раньше

Цветок лотоса. Фото: IRECOMMEND_VDK

Первые лотосы уже зацвели в Приморском крае. Прекрасными снимками поделилась жительница Арсеньева. Обычно сезон цветения у этих растений начинается в середине июля, но в этом году яркие розовые бутоны порадовали гостей и жителей приморья чуть раньше, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кстати, полюбоваться лотосами в регионе можно также в поселке Артемовский, около Артемовской ГРЭС. Нежные розовые лепестки заполнили озеро «Карсиное». Добраться туда не так уж и сложно. Можно доехать на электричке и выйти на станции Артем-3, дальше на автобус № 2 до остановки «Клуб». Еще вариант – во Владивостоке можно сесть на автобус № 106 и без пересадок проехать до той же остановки.

Также лотосы цветут в пригороде приморской столицы. С площади Луговая садитесь на 24 автобус, доезжайте до конечной, а дальше пешком до озера. Еще одно озеро с этими цветами расположено в центре поселка Славянка. Полный список мест, где можно отыскать розовые бутоны на воде, читайте в другом материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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