На пляжах Приморья разбираются с «веревочниками»

Бесплатный отдых на пляже - это реально. Фото: Олег УМАРОВ

С начала купального сезона в Приморье прошел ровно месяц, за это время любители поплескаться в море уже посвятили теплые деньки отдыху на пляже. Вот только где-то можно беспрепятственно проехать на территорию, а где-то просят заплатить. Полиция разбирается, где стоимость проезда оправдана, а где мошенники пытаются заработать на туристах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Веревочников» от арендаторов отличают несколько пунктов. Например, если на пляже нет парковки для авто, за въезд запрашивать плату нельзя. Также, если территорию передали арендатору по соглашению на благоустройство, он может установить платный въезд, только если установит теневые навесы, кабинки для переодевания, урны для сбора мусора, биотуалеты, а также будет выполнять обязательства по вывозу мусора, наведению порядка в течение дня и обеспечению безопасности отдыхающих.

Отметим, если на пляже есть объекты торговли (а их разрешают устанавливать бесплатно) аттракционы и прокат сапов/велосипедов/масок для ныряния и прочего инвентаря с отдыхающих берется плата только за эти услуги.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что была создана «Единая дежурная диспетчерская служба», куда можно позвонить и рассказать о пляжных мошенниках.

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