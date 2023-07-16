Стреляли с верхних этажей: приморец был в шоке, когда подошел к своему авто

На лобовом были следы от пуль. Фото: Александр КОЦ

Житель Владивостока застал свой припаркованный Лексус со следами от пуль на лобовом стекле. Вечером он приехал по адресу Давыдова, 35 и оставил авто на 10 минут, чтобы помочь дойти до квартиры больному пассажиру, а когда вернулся, увидел следы вандалов на своем премиальном авто, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам владельца автомобиля, все произошло вечером 15 июля. Мужчина предполагает, что это проделки кого-то из жильцов дома, так как машина была припаркована прямо под окнами.

«Пребываем в шоке! С верхних балконов лобовое стекло обстреляно, предположительно, шариковым пистолетом!», – заявил приморец.

Подавал ли мужчина заявление в полицию пока неизвестно, но молчать об этом инциденте он точно не собирается. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как девушка приехала в гости и припарковала свой автомобиль, чтобы никому не мешать, на единственное свободное место рядом с Ватутина, 26. Когда она собралась уезжать, обнаружила, что три колеса ее машины спущены. Позже выяснилось, что это проделки «царя двора», который никому не разрешает парковаться на его место.

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