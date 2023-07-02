Влетел в столб: во Владивостоке пьяный водитель устроил аварию

Так выглядят последствия аварии. Фото: принтскрин видео.

Очевидцы в социальных сетях рассказали об аварии в районе остановки Молодежная во Владивостоке. Водитель влетел в столб на скорости. Видео произошедшего выложили на странице службы аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что водитель Toyota Carina не справился с управлением из-за того, что сел за руль пьяным. Из-за этого он на скорости влетел в столб. Повезло, что его откинуло боком. Водитель не пострадал. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что серьезное ДТП произошло на трассе в Приморье. На дороге столкнулись два автомобиля, один из них вылетел в кювет.

По предварительной информации, автомобиль Toyota Prius ехал со стороны Борисовки и в районе борисовского моста выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с машиной Nissan X-trail.

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