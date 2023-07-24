В Лесозаводске обнаружили тело утонувшего мальчика

Мальчик ушел из дома и не вернулся. Фото: О МВД России «Лесозаводский»

В водоеме Лесозаводского округа произошла трагедия на воде в пятницу, 21 июля. 9-летний мальчик утонул в реке Тамга, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на полицию Приморья.

Вечером, 21 июля в МО МВД России «Лесозаводский» обратился отец ребенка. Он рассказал, что его сын ушел из дома и не вернулся. На поиски мальчика были направлены наряды ППС, ГИБДД, сотрудники лесхоза, специалисты Управления по делам ГО и ЧС, присоединились волонтеры и сельские жители. В поисках было задействовано 107 человек. Утром, на следующий день, на берегу реки нашли тело мальчика.

Это не первая трагедия, случившаяся на воде в Приморском крае. Напомним, что ранее «Комсомолка» писала, как 21-летняя девушка утонула на озере с лотосами. Ее тело вытащили из воды спустя неделю после ее пропажи.

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