В Уссурийске спасатели разобрались с фурой. Застрявшей в тоннеле

Кадры с места ДТП. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Уссурийске ночью 24 июля на улице Раковская фура врезалась в ограничитель высоты перед проездом в тоннель и заблокировала проезд. Чтобы освободить авто их своеобразной ловушки, пришлось подключить силы спасателей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

При помощи троса и пожарного автомобиля сотрудники МЧС России отбуксировали прицеп, чтобы освободить проезд перед туннелем. Спасательная операция прошла успешно. В результате ДТП никто не пострадал.

Никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как Серьезная авария случилась в темное время суток на неосвещенной трассе Надеждинского района Приморья. Дорогостоящий кроссовер на всем ходу протаранил ЗИЛ. От удара передняя часть Infinity изменилась до неузнаваемости. Хоть машина и превратилась в груду металла, водителю очень повезло, обошлось без жертв.

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