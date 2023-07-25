Заработала международная автобусная линия между Китаем и Уссурийском

Автобусы будут ездить по своему маршруту с 7:00 утра с понедельника по субботу. Фото:china.huanqiu.com

Прекрасная новость для приморцев и туристов из из КНР, открыли международную автобусную линию между Уссурийском и Яньцзи. Автобусные перевозки вновь заработали на регулярной основе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на китайские СМИ.

На данный момент известно, что автобусы будут ездить по своему маршруту с 7:00 утра с понедельника по субботу. Стоимость проезда составит 190 и 150 юаней. В русской валюте это примерно 2 384,5 рублей и 1 882,5 рублей. Отмечается, что в скором времени возобновятся поездки по другим направлениям, в том числе из Владивостока.

Напомним, ранее «Комсомолка» общалась с главой краевого агентства по туризму. Арсений Петрович Крепский отмечал, что возвращения безвизового посещения КНР из Приморья стоит ждать не раньше лета. Предлагаем прочесть интервью и сделать выводы, какие «предсказания» сбылись, а какие нет.

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