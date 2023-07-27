Во Владивостоке мужчина угрожал своему соседу расправой топором

Все началось со словесной перепалки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке на улице Карла Либкнехта мужчина угрожал своему соседу с топором в руках. Причиной стал конфликт из-за установленной видеокамеры в подъезде, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

В полицию поступил звонок от 63-летнего мужчины. Он рассказал, что его сосед угрожает ему с топором в руках. Полиция приехала на место через девять минут. У двух жильцов этого дома произошел конфликт из-за установленной в подъезде видеокамеры. Все началось со словесной перепалки, а затем 49-летний сосед перешел к угрозам.

На мужчину завели уголовное дело по статье «угроза убийством», топор изъят как вещественное доказательство. Ранее местные не жаловались на этого человека. Напомним, «Комсомолка» рассказывала о мужчине из Уссурийска, который угрожал убить 2-летнего мальчика.

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