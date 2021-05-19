Устроил в городе переполох. Пьяного виновника массового ДТП в Приморье отправили в колонию строгого режима

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Уссурийске. Фото: 25.mvd.ru

Уссурийский районный приговорил 41-летнего местного жителя к реальному сроку отбывания наказания за езду в пьяном виде. Это именно тот водитель, который зимой «поставил на уши» часть Уссурийска, спровоцировав массовое ДТП при попытке скрыться от полиции.

Напомним, история развернулась еще в декабре прошлого года. Момент погони и массовой аварии с участием Toyota Mark II попал на видео. Как оказалось, мужчина не только ранее судим за подобные правонарушения, но и пытался избежать уголовного наказания. В очередной раз сев за руль подшофе нерадивый водитель привлек внимание экипажа, дежурившего на улице Пологой в Уссурийске. Автомобилист не только был пьян, но и ехал без прав, которых его лишили ранее, поэтому попытался скрыться от полиции. В итоге разбил чужие машины и повредил ногу.

За повторную езду без прав еще и в состоянии опьянения суд назначил нарушителю штраф в 30 000 рублей и административный арест на 10 суток. Однако этим наказанием автомобилист не отделался.

– За систематическую пьяную езду подразделением дознания было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей), которое было соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по аналогичной статье в октябре 2020 года. В ходе дознания причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступлений была полностью доказана, – отметила пресс - служба ОМВД России по городу Уссурийску.

Стоит отметить, что на период следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде, однако мужчина стал скрываться от закона. В итоге его заключили под стражу. В Уссурийске суд по совокупности преступлений суд признал водителя виновным и путем частичного сложения приговоров назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет и 6. Примечательно, что отбывать наказание лихачу предстоит в колонии строгого режима.

Суд приговорил нарушителя к лишению свободы на 2,5 года. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

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