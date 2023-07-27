Угрожала убийством: жительницу Камчатского края судят за издевательства над сыном

Мать угрожала сыну, что убьет его. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница поселка в Усть-Большерецком районе предстала перед судом за ненадлежащее обращение со своим несовершеннолетним сыном. Нерадивая мать несколько месяцев избивала своего ребенка, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на следственный комитет РФ по Камчатскому краю.

Женщина с 16 марта по 20 мая этого года систематически издевалась над своим ребенком. Из-за недовольства его поведением, мать наносила множество ударов по разным частям его тела, а также словесно оскорбляла его, в том числе и в нецензурной манере. Кроме того, она держала мальчика за горло и угрожала убийством. Были проведены различные экспертизы, которые доказали, что мать истязала своего ребенка. Дело передано в прокуратуру.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала об отце, который убил своего четырехлетнего сына. В праздничный день мужчина изрядно подвыпил, алкоголь ударил ему в голову... Практически потеряв здравый рассудок, отец без причины разозлился на своего ребенка – видимо, как это часто бывает, долго «копил» агрессию в себе. Но дальше произошло страшное – папа взял кухонный нож и не менее шести раз ударил им мальчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Прекращено в связи со смертью обвиняемой»: новый поворот в одном из самых громких уголовных дел в Приморье

Жительница Владивостока, убившая своих детей и мужа, скончалась в СИЗО [фото] (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.