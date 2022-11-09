Жительницу Владивосток подозревали в убийстве собственных детей. Фото: личная страничка женщины в соцсетях.

Расследование резонансного убийства, которое вот уже полтора года не дает покоя жителям Приморского края, завершено. Если быть точными, то просто прекращено по причине смерти главной фигурантки.

Речь идет о двух пятилетних детях и их отце. В апреле 2021 года мать семейства жестоко расправилась с двойняшками, а после и со своим мужем. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Счастливая семья. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях

ВЕРНЕМСЯ В ПРОШЛОЕ

По сей день в этой истории вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Но давайте по порядку. Трагедия произошла 30 апреля 2021 года – тогда Екатерина, мать пятилетних тройняшек, по неизвестным на тот момент причинам перерезала горло двум из трех своих детей. По аналогии она поступила и со своим мужем. Тела малышей «заботливая» мама бережно сложила в сумки, а вот папа так и остался лежать на полу, но на целлофане, который тоже предусмотрительно подстелила жена. Более того, Екатерина даже вымыла полы во всей квартире, чтобы избавиться от крови и… отправилась в кино. По крайней мере, именно там ее и задержала полиция.

Обнаружил тела детей и мужчины дедушка – отец погибшего. А первой тревогу забила соседка, которая после подозрительного шума постучалась в квартиру, но дверь ей никто не открыл.

Опечатанная дверь в квартиру, где произошло тройное убийство Фото: Милана СОКОЛ

Когда дедушка уже погибших малышей попал в квартиру, то увиденное повергло его в шок. Первым делом мужчина хотел броситься на поиски невестки, предполагая, что она может представлять опасность для детей, но тогда он еще не знал, что самое страшное уже произошло.

– По факту обнаружения тел мужчины и двух его детей с признаками насильственной смерти следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство», – прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Аврора Римская.

Кстати, третий малыш остался жив только потому, что в этот день пятилетний ребенок Екатерины и Дениса находился в детском саду.

Женщина убила двух своих детей и супруга. Тройняшки родились в 2016 году. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

РАССЛЕДОВАНИЕ

С того момента началась долгая история, от которой в жилах у приморцев до сих пор стынет кровь. Удалось выяснить, что в семье уже давно был разлад, и отец еще до трагедии переживал за безопасность тройняшек, а иногда даже увозил их к родственникам в другой город. 37-летняя Екатерина спустя какое-то время после родов начала вести себя весьма странно: размещала на сайтах знакомств объявления, в которых сообщала, что она разведена и готова к новым отношениям. И все это при том, что в браке с 40-летним Денисом они были вот уже как десять лет.

Иногда она писала, что ей тяжело физически с тремя детьми, но знакомые не думали, что все может быть настолько серьезно.

– Я просто не такая, как все... Наверное, особенная... Люблю и ненавижу себя одновременно... Я такая... Я привыкла к вечным сражениям своего сердца и разума…

Отклонения в поведении женщины люди стали замечать не сразу. Она вела активную жизнь в социальных сетях, публиковала различные рецепты, фотографии путешествий, снимки с семьей и подругами…

Женщина пыталась знакомиться в соцсетях. Фото: личная страничка Екатерины в интернете.

ЧЕРЕЗ ГОД

Спустя почти год после трагедии редакция «Комсомольской правды-Владивосток» решила выяснить, чем же закончилось расследование, но каково же было удивление узнать, что процесс еще не закончен. В марте 2022 года Екатерина по-прежнему находилась в СИЗО. На тот момент следком ждал результатов психолого-психиатрического обследования. Предполагалось, что, если женщину признают невменяемой, ей всего лишь назначат наказание в виде принудительного лечения.

Незадолго до этого адвокат, управляющий адвокатским бюро «Опора» Алексей Ананьев рассказал, какое наказание может понести женщина, жестоко убившая двух своих детей и мужа.

- В любом случае это часть 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух и более лиц. Ей грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. За такое деяние также предусмотрена смертная казнь, но сейчас на нее наложен мораторий, - говорит Алексей Ананьев.

Екатерина активно размещала фотографии в Одноклассниках. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

РАЗВЯЗКА

Но пожизненного заключения так и не случилось. Да и вообще приговор жительнице Владивостока, которая жестоко и бесчеловечно расправилась со своей семьей, так и не вынесли. Корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Аврора Римская сообщила шокирующие новости.

– Уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемой.

Вот так вот закончилась история, которая взбудоражила весь Приморский край. Да что там край, всю страну! Вопросы, на которые люди так ждали ответы, теперь навсегда останутся незакрытыми. Но «Комсомолке» все же удалось прояснить некоторые моменты.

Как сказано выше, третий малыш остался жив. Повезло ему только потому, что он был в момент убийства своих родных в детском саду. Сейчас ребенок живет с бабушкой. В апреле 2022 года ему исполнилось шесть лет. Больше ничего об этой семье редакции неизвестно.

Что касается мамы – женщина скончалась в СИЗО еще летом 2022 года. Уголовное дело закрыто.

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