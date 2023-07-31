В Лучегорске появится благоустроенная набережная. Фото: администрация города.

Городской пляж, расположенный на берегу водохранилища в Лучегорске, совсем скоро изменится до неузнаваемости. Дело в том, что проект признан одним из лучших во втором всероссийском конкурсе по благоустройству регионов Дальнего Востока. Его участниками стали малые города с численностью населения до 250 тысяч человек, а также городские и сельские поселения, у которых нет статуса города, с численностью населения от пяти тысяч человек.

На реализацию идеи город получит 150 миллионов рублей. Проект был разработан с учетом мнений местных жителей. Помимо пляжа и водохранилища на участке находится и спасательная станция. Рядом расположены школы, детские сады и Дворец культуры. Так что территория крайне посещаемая. Поэтому проект нашел большой отклик, горожане активно участвовали в обсуждении.

На новенькой набережной по задумке архитекторов появятся зона для пляжного волейбола, фонтан с лабиринтом, спортивная и видовая площадки, место для тихого отдыха. На многофункциональной территории можно будет, как заняться спортом, так и просто прогуляться с детьми.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, благодаря федеральному конкурсу появляется больше возможностей для создания комфортной среды в муниципалитетах края. К тому же проекты позволяют подчеркнуть их индивидуальность, построить уникальные объекты.

«Причем это делается в небольших населенных пунктах, отдаленных, и там создаются большие, сложные объекты. Это парки, скверы, в Лучегорске – набережная. Таких проектов в крае пока реализовано немного, но существующие программы благоустройства, в том числе и всероссийский конкурс, позволяют создавать все больше таких пространств», – отметила Елена Пархоменко.

«КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о важном для Дальнего Востока конкурсе, а также о проектах-победителях.

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