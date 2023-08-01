Район быстро растет и развивается. Фото: primorsky.ru

Очередная хорошая новость для жителей Надеждинского района, который динамично развивается и заселяется. Школу на 1500 мест по договору государственно-частного партнерства построят в селе Вольно-Надеждинское. Это позволит разгрузить местные общеобразовательные учреждения и принять новых учеников.

Новую школу планируется сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Перед началом строительных работ площадку посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Для возведения учебной организации выбрали место рядом с Центром культуры и досуга Надеждинского района на улице Рихарда Дрегиса. При этом строители сохранят лесопарковую зону, в будущем она украсит территорию школы.

«Такое учреждение на 1,5 тысячи мест удовлетворит потребность в школе тех, чье жилье только строится, и тех, чьи дети учатся в организациях старого года постройки», – поделился Олег Кожемяко.

Перед началом работ площадку посетил губернатор. Фото: primorsky.ru

Работы организованы в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Глава региона отметил, что строительство образовательных объектов – приоритетное направление в работе краевого правительства, которое продолжит развиваться в будущем. С 2018 года в регионе сданы четыре учреждения на 1115 мест.

«КП-Владивосток» ранее подробно рассказывала, что совсем скоро свои двери для ребят откроет современная школа в поселке Зима Южная, она сможет принять 450 учеников. Две школы сейчас также возводят в столице Приморья. Учебные заведения находятся в новых микрорайонах – Снеговая Падь и Патрокл. Они помогут решить проблему с нехваткой мест.

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