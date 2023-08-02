В двух бухтах в Большом Камне запретили купаться из-за опасных бактерий

О запрете рассказали в мэрии города. Фото: Евгения ГУСЕВА

В двух бухтах в городе Большой Камень запретили купаться. Связано это с бактериями, которые обнаружили в акваториях, рассказала местная администрация в своем телеграмм-канале. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

По информации мэрии, купаться запрещено в бухтах Вальтон и Суходол в городском округе Большой Камень. Дело в том, что после проведения лабораторных исследований медико-биологического агентства в воде обнаружили бактерии кишечной палочки – ОКБ, Е. Coli, энтерококки.

Напомним, что купальный сезон в крае начался 15 июня. «Комсомолка» писала о том, какие пляжи разрешены для плавания во Владивостоке, а какие из них не соответствуют нормам безопасности и гигиены, например, море у Токаревского маяка.

Также редакция публиковала список разрешенных для купания пляжей по всему Приморью.

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