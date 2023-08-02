В двух бухтах в Большом Камне запретили купаться из-за опасных бактерий

О запрете рассказали в мэрии города.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В двух бухтах в городе Большой Камень запретили купаться. Связано это с бактериями, которые обнаружили в акваториях, рассказала местная администрация в своем телеграмм-канале. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».
По информации мэрии, купаться запрещено в бухтах Вальтон и Суходол в городском округе Большой Камень. Дело в том, что после проведения лабораторных исследований медико-биологического агентства в воде обнаружили бактерии кишечной палочки – ОКБ, Е. Coli, энтерококки.
Напомним, что купальный сезон в крае начался 15 июня. «Комсомолка» писала о том, какие пляжи разрешены для плавания во Владивостоке, а какие из них не соответствуют нормам безопасности и гигиены, например, море у Токаревского маяка.
Также редакция публиковала список разрешенных для купания пляжей по всему Приморью.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.