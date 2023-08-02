На Камчатке вынесли приговор подростку за убийство человека

Подростки избили мужчину за замечание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Елизово два 16-летних подростка убили пожилого бездомного мужчину. Наказание понес только один из парней, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.

В конце декабря 2022 года 57-летний мужчина сделал замечание двум подросткам. За это они избили его, а после приходили еще два дня в бытовое помещение, где проживал пожилой человек и продолжали над ним издеваться.

Потерпевшего обнаружила случайная свидетельница и вызвала врачей, которые доставили его в больницу, где он и скончался от травм. Учитывая признание вины и помощь следствию, одного из парней приговорили к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. В отношении второго юноши уголовное дело прекратили, так как, согласно заключению экспертизы, он не осознавал опасность своих действий и не мог руководить ими.

Напомним, ранее «Комсомолка», писала о том, как 15-летний подросток убил своего взрослого собутыльника, а затем истязал его тело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Звери: в Приморье парни напали на водителя и до потери сознания избили прохожего

Жестокое поведение молодежи засняли очевидцы. Полиция уже разбирается с ЧП [видео 18+] (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.