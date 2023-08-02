Больше 5500 приморских школьников присоединились к проекту «Арсеньевская карта»

Для детей организовывают бесплатные экскурсии. Фото: primorsky.ru

В Приморском крае успешно реализуется просветительский проект «Арсеньевская карта», старт которому в День защиты детей дал губернатор Олег Кожемяко. Первооткрывателями доброй программы сначала стали ребята из Владивостока, а с начала июля к ним присоединились школьники из Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района.

В правительстве Приморья отметили, что за июль культурные и патриотические мероприятия в учреждениях Владивостока бесплатно посетили 5 684 воспитанника пришкольных лагерей. В топ любимых мест для экскурсий снова попали Приморский океанариум, Приморский краевой театр кукол, музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Приморский краевой драматический театр молодежи. По словам министр образования края Эльвиры Шамоновой, за два месяца для ребят купили больше 25 000 билетов на различные мероприятия.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», уже осенью географию проекта планируется расширить на весь край. Участниками смогут стать больше 16 000 ребят из разных муниципалитетов. Речь идет о воспитанниках общеобразовательных учреждениях в возрасте от шести до 13 лет. Кстати, при необходимости для иногородних посетителей предоставят проживание и питание. Чтобы у детей была возможность насладиться культурным походом не торопясь.

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