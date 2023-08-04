Маршрутный автобус вылетел на тротуар во Владивостоке

Кадры с места ДТП. Фото: принтскрин видео.

В пятницу, 4 августа, во Владивостоке на улице Калинина маршрутный автобус № 5 вылетел на тротуар. Пассажиры винят водителя, который превысил скорость, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Видео случившегося быстро попало в соцсети. В комментариях нашлись очевидцы аварии, которые рассказали, что водитель автобуса № 5 прилично превысил скорость, когда ехал по улице Калинина. В районе остановки Мальцевская он не вписался в поворот и вылетел с дороги прямиком на тротуар, въехав при этом в деревянное ограждение.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в столице Дальнего Востока на улице Олега Кошевого произошло массовое ДТП с участием неуправляемого самосвала. Побитые автомобили раскидало по всей проезжей части, а некоторые даже вынесло на тротуар. По счастливой случайности людей рядом не было.

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