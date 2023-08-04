Дружба с Поднебесной: как Китай влияет на экономику Приморья

Губернатор Приморья на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Фото: Правительство Приморского края

Олег Кожемяко заявил, что Китайская Народная Республика – основной внешнеэкономический партнер Приморского края. Губернатор подчеркнул, как увеличился товарооборот с Китаем, и добавил, что к концу 2023 года есть все шансы достигнуть предела в этом вопросе на 10 миллиардов долларов. «Комсомольская правда – Владивосток» решила обратиться к эксперту политологии Павлу Наливайко и узнать его мнение на этот счет.

«Глава края говорит о таких планах не просто так, а исходя из экономической действительности. У нас сейчас активно идет «Курс на Восток», который объявил президент Владимир Путин. Приморье в данном случае играет ключевую роль, глава региона дает вполне объективную картину».

Эксперт подчеркнул, что это касается не только локальной суммы товарооборота, а также рассказал про тенденцию, которая будет развиваться на протяжении ближайших 50 лет. Через наш край пойдут грузы в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Отметим, что спустя три года после эпидемии Covid-19 разрешили групповые поездки в Китай без визы. Об этом вечером 1 августа сообщило Минэкономразвития. КНР готова принимать российские туристические группы. Гостям из Поднебесной тоже всегда рады и в нашем крае.

Туристы из КНР активно исследуют Приморский край. Фото: КП – Владивосток

Спустя три года после эпидемии Covid-19 разрешили групповые поездки в Китай без визы. Об этом вечером 1 августа сообщило Минэкономразвития. КНР готова принимать российские туристические группы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что Приморье набирает обороты в различных сферах, включая туризм, экспорт, торговлю и другие отрасли. После того как президент России Владимир Путин объявил курс на Восток, край активно претендует на звание того самого субъекта, через который страна сможет устанавливать контакты со всем миром. Своим мнением на этот счет с редакцией поделились приморские эксперты. Подробнее – в нашем материале.

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