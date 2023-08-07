Воды выйдут из берегов: один из приморских городов попросили быть готовым к удару стихии

Дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Уссурийска объявила специализированное штормовое предупреждение. Город окажется под сильным влиянием стихии. Днем 7 августа и ночью 8 августа пройдут сильные дожди, выпадет от 20 до 49 миллиметров осадков за 12 часов и менее, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Дождливая погода задержится до ночи 8 августа, локально где-то пройдут очень сильные ливни с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов. А где-то и вовсе за час прольется 30 миллиметров осадков.

«На реках округа продолжится развитие дождевых паводков с дополнительным подъемом уровня воды на 1,0–1,5 м, с выходом воды из берегов с затоплением пониженных территорий ливневым, склоновым, речным стоком», – предупредили в мэрии.

Отметим, что на отдельных участках рек ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, хозяйственных объектов и низких мест в населенных пунктах.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как мост в селе Иннокентьевка обрушился 4 августа из-за сильных дождей. Местные жители оказались отрезаны от транспортного сообщения, а на работу добирались на лодках. После этого краевой Следственный комитет завел уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Теперь на контроль дело взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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