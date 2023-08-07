Олег Кожемяко передал библиотеке в Веденке ценный подарок

Губернатор отправился 3 августа в Дальнереченск. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Дальнереченском районе в селе Веденка этим летом подошел к концу ремонт Дома культуры. Зданию уже 50 лет, но после работы над фасадом, заменой полов и системы отопления оно прослужит еще долгие годы. Оценить работу 3 августа прибыл губернатор края Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Глава Дальнереченского района Виктор Дернов подтвердил, что все запланированные работы выполнили на 100%. Дети могут вновь посещать творческие студии: танцевальный и театральные кружки, а также занятия «Умелые ручки». Более 1500 человек могут заниматься творчеством в обновленном Доме культуры.

Олег Кожемяко побывал на концерте местных исполнителей и оставил памятную запись в гостевой книге. Также глава края передал альбом с фотографиями и документами о жизни исследователя Владимира Арсеньева местной библиотеке.

Олег Кожемяко оценил коллекцию книг по краеведению. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

«Нужно больше рассказывать нашим детям об истории родного Приморского края. Правильно, что вы выставляете книги по краеведению на видное место. Вижу, у вас есть шесть томов биографии нашего исследователя Владимира Арсеньева. В дополнение к ней хочу передать этот подарок».

Глава региона в ходе подобных визитов в муниципалитеты лично проверяет качество работ на объектах, реализуемых по краевым или федеральным программам. Это позволяет не только оценить качество доведения средств до результата, но и пообщаться с людьми, которые пользуются новыми объектами.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как дальнереченские полицейские спасли дикое животное от стаи собак. Сотрудники патрульно-постовой службы нашли перепуганную косулю, которая лежала без сил под трубами отопления.

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