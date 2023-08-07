В Приморье с начала года преобразились больше 150 общественных пространств

В крае продолжается благоустройство. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморье продолжается масштабное благоустройство. Это комплексный и локальный ремонт дорог, замена инженерных коммуникаций, а также облагораживание общественных пространств и дворовых территорий. При этом комфортная среда в крае создается сразу по нескольким программам. Так как губернатор Олег Кожемяко поставил задачу – сдать основную часть объектов до осени, в министерстве ЖКХ региона подвели предварительные итоги работы.

Как отметили специалисты, на данный момент благоустройство завершено на 153 территориях в разных районах края. В основном это ремонт дворов. Стоит отметить, что за несколько лет преобразились уже больше половины дворовых территорий. Чаще всего жители края просят отремонтировать асфальт, создать или заменить детские и спортивные площадки. Не остаются без внимания и работы по улучшению общественных пространств. Прямое тому доказательство – появление новых скверов и благоустройство существующих. Обновленные пространства быстро становятся точками притяжения общественности.

«Практически у подрядчиков остался месяц, чтобы завершить все работы, так как задача, поставленная Губернатором Олегом Кожемяко, – сдать дворы, парки, скверы до начала осени, чтобы наши жители смогли увидеть, как можно скорее преобразования, которые происходят в их населенных пунктах», – поделилась заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко, отметив, что подрядчики не пропустили ни одного погожего дня, чтобы успеть сделать максимально большой объем.

«КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала, что Приморье преображается благодаря нескольким программам. Речь идет о краевой и федеральной программе «1000 дворов», нацпроекте «Жилье и городская среда» и конкурсу «Твой проект». Также важно отметить, что общественные пространства можно сделать лучше с помощью инициатив, поступающих от ТОСов. Кстати для координации деятельности территориальных общественных самоуправлений в регионе создан Центр гражданских инициатив. Специалисты организации в том числе помогут разобраться составлением заявок на конкурс по благоустройству. Консультацию можно получить по телефонам: 8 (423) 2022401 или 8 (924) 7351710.

«Благоустройство охватило все муниципалитеты Приморья. Люди все активнее и активнее включаются в этот процесс, и здесь важна также и воспитательная составляющая – с каждым годом в крае появляется все больше и больше новых объектов, которые нужно сохранить. А сделать это можно лишь в том случае, если сами жители будут относиться к ним бережно», – обозначила Елена Пархоменко.

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