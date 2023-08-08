Кадры с места пожара. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке утром 8 августа в 4:35 загорелось офисное здание «РИМСКО» на улице Капитана Шефнера. Эвакуировали 20 человек, четверо выбрались самостоятельно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Когда пожарные прибыли на место, горела обшивка и фасад шестиэтажного здания. Огонь повредил около 500 квадратных метров строения. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС.

Отметим, что по данному адресу располагаются офисы, гостиница и магазины. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке сгорел популярный ТЦ «Максим». Пожар случился утром, поэтому никого в здании не было, и никто в результате происшествия не пострадал. Роковое стечение обстоятельств в том, что именно в тот день «Максим» должен был отпраздновать свое 15-летие. Было запланировано масштабное торжество.

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На месте ЧП уже работают пожарные. По предварительным данным, загорелось здание площадью 600 квадратов [фото, видео] (подробнее...)

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