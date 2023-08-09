«Ты неси меня река»: в Приморье там, где когда-то был асфальт, теперь одна вода

Дороги затопило. Фото: принтскрин видео.

В Приморье продолжается сезон дождей, а с ним и печальные последствия от непогоды. Жители Приморья поделились видеороликом, где видно, как им приходится на машинах проезжать по реке, чтобы доехать до Уссурийска. А ведь когда-то на этих местах был асфальт, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Река повыходила из берегов. Мы едем от села Утесное к Солдатскому озеру. Вместо асфальта теперь самая настоящая речка. Других вариантов добраться до дома нет», – говорит за кадром женский голос.

Кстати, судя по кадрам, впереди едет достаточно высокий автомобиль, можно предположить, что и автор видео находится в похожем авто. На заниженной машине здесь явно не проедешь.

«Ух, вот это да, я ночью в том месте проезжал, дорога сухая была, кроме места после мостика», – комментирует один из жителей Уссурийска.

Напомним, в Приморском крае вновь объявили штормовое предупреждение. В Приморье пройдут сильные, местами тропические дожди. За несколько часов может выпасть 50 миллиметров осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасите нас: в Приморье продолжается подъем воды из рек

На реках Уссурийского городского округа продолжает подниматься вода (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.