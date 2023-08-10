«Пусть выходит замуж»: двое мужчин спасли тонущую девушку в Приморье

Девушку спасли. Фото: принтскрин видео.

Несмотря на то, что в Приморье почти весь август льют дожди, народ все еще тянется отдохнуть на пляже. Так, девушка пошла купаться, несмотря на сильное течение и ливень. Ее тут же стало уносить в открытое море, благо спасители оказались рядом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Один из смельчаков оказался жителем Хабаровска. Он приехал в Приморье по работе, но еще и человека спас. Девушку спасли, доставили на берег. С ней все хорошо. В комментариях приморцы шутят о том, что теперь она должна выйти замуж за своего героя. К тому же у нее их два, есть даже из кого выбирать. Но ситуация совсем не веселая, кто знает, как обернулась бы эта история, не будь рядом неравнодушных людей.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, как в Ливадии двое мужчин спасли тонущих женщину и детей. Семья попала в отбойное течение и никак не могла выбраться на берег. Подобное явление в наших водах встречается довольно часто. Ежегодно из-за них умирают десятки человек. Чаще всего тягуны никак не проявляют себя, пока в них не попадешь. При этом столкнуться с ними можно у самого берега.

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