Неутешительный прогноз озвучили синоптики на 12 августа в Приморье

Местами в Приморье снова ожидаются дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первый выходной недели в крае снова возможны осадки. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», в отдельных районах возможен сильный дождь. Погоду определяют фронтальные разделы циклона. При этом воздух прогреется от +18 до +29°C.

Во Владивостоке 12 августа переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. При юго-восточном умеренном до сильного ветре температура составит +22...+24°C, в пригороде до +27°C.

В Уссурийске, который сильно пострадал от подтопления, возможен небольшой дождь. Будет дуть ветер юго-восточный умеренный. Термометры покажут +24...+26°C. Напомним, минувшей ночью в городе началась эвакуация жителей районов, расположенных в низине.

Временами сильный дождь ожидается в приморской Находке. Ветер восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +25...+27°C.

Вода в Амурском заливе прогрелась до +22°C, в заливе Посьета +21°C, в бухте Находка +19°C.

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