Уплывающие ларьки и люди на заборах: улицы Уссурийска ушли под воду из-за ливня

Непогода разбушевалась в Уссурийске. Фото: Telegram/mark2_che.

Уссурийский округ – один из муниципалитетов, который сильнее всего пострадал из-за удара стихии. В Уссурийске смыло многие дороги, под воду ушли улицы, а под населенный пунктом в селе Новоникольск пострадал приют для животных. Затопило и центральный рынок, о чем в социальных сетях рассказали местные жители. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Центральный рынок все», – пишут очевидцы под видео. На кадрах ролика видно, что на дороге образовалось огромное дождевое «озеро». Можно заметить, что двое мужчин будто бы пытаются придумать, как и куда им пойти дальше, ведь сухого пространства попросту не осталось.

Позже появилось другое видео, на кадрах по «озеру» плывут торговые ларьки, которые иногда раскачиваются, когда мимо них проезжают машины. А на прутьях железного забора стоят люди и спасаются от потопа.

Напомним, что непогода нанесла мощный удар по Приморью 11 августа. Вода затопила многие дороги края, в ряде муниципалитетов затруднено или отсутствует проезд, федеральная трасса Владивосток – Хабаровск и вовсе оказалась заблокирована. Произошло и несколько трагедий: в луже глубиной в 60 сантиметров нашли труп женщины, а в селе Дальзаводское в трубу засосало двух братьев. О том, какие еще неприятности принес ливень, читайте в нашем материале.

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