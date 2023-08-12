В Приморье из-за наводнения отрезано 26 населенных пунктов и локомотивное депо

Край сильно пострадал от паводков. Фото: принтскрин видео.

Правительство Приморского края актуализировало информацию по подтоплениям и транспортной доступности. По данным краевых дорожных служб, по состоянию на 11 часов 12 августа в регионе отрезано 26 населенных пунктов и локомативное депо:

В Ханкайском округе речь идет о поселках Провалово и Приморский.

В Уссурийском округе дороги подтоплены к поселкам Богатырка, Монакино, Корсаковка, Кроуновка, Яконовка, Кугуки, Линевичи, Утесное.

В Михайловском районе затопило поселки Васильевка и Новожатково.

В Пограничном округе пострадали поселки Садовое, Байкал и Софье-Алексеевское.

В Октябрьском округе дороги размыло к поселкам Покровка, Полтавка, Константиновка.

В Красноармейском округе поселки Покровка, Саровка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники

В Спасском районе пострадали поселки Кнорринг и Нахимовка. Ранее глава местной администрации предупредил жителей о возможном прорыве дамбы и разрушении моста.

В Ольгинском округе отрезано село Фурманово, а в Черниговском округе – локомотивное депо.

«Комсомольская правда – Владивосток» ранее подробно рассказывала о ситуации в Уссурийском городском округе. Там прорвало дамбу в микрорайоне Семь ветров, идет эвакуация.

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