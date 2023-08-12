Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Продолжающиеся ливни в Приморском крае стали причиной затопления многих территорий и введения режима ЧС в семи муниципалитетах. Уровень воды в реках и водохранилищах продолжает расти. В Спасском районе возникла угроза обрушения дамбы, об этом сообщил глава местной администрации.

Уровень воды превысил допустимую отметку в водохранилище в селе Прохоры. Глава района Андрей Колот рассказал, что в случае разрушения дамбы предстоит эвакуировать около ста жителей села. При этом еще 11 августа сильно подтопило и мост, представитель администрации отметил, что он также может не устоять перед натиском стихии.

Пункт временного размещения организовали в школе, она находится не в зоне подтопления. Жителей села накануне оповестили о возможной эвакуации.

Стоит отметить, что практически все населенные пункты района в той или иной степени подтоплены. «КП-Владивосток» ранее сообщала о перекрытии федеральной трассы «Хабаровск-Владивосток» на 547-ом и 523-ем километре трассы.Трасса «Спасск-Яковлевка» на 13-ом километре оказалась также полностью перекрыта.

Напомним, из-за тайфуна KHANUN в семи муниципалитетах Приморья ввели режим ЧС. Речь идет об Уссурийском, Хорольском, Черниговском, Октябрьском и Яковлевском округах, а также Надеждинском и Спасском районе. Жертвами стихии уже стали трое жителей Приморья. Два ребенка из села Дальзаводское Хорольского района и жительница Уссурийска.

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