Роспотребнадзор контролирует ситуацию в подтопленных районах Приморья

Усилен контроль за эпидемически значимыми объектами. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический мониторинг районах Приморского края, попавших в зону наводнения. На особом контроле качество и безопасность продуктов питания и питьевой воды, подаваемых населению, в том числе и пунктах временного размещения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Роспотребнадзор Приморья.

«Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю в ежедневном режиме ведет работу, направленную на сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия. Устанавливаются объекты, попавшие в зону подтопления, также совместно с региональным Минздравом определены лица для проведения иммунизации. Отобраны и исследуются пробы питьевой воды. Проводится контроль в пунктах временного размещения людей», - отметили в ведомстве.

Специалистами отмечается, что обстановка в подтопленных районах – Надеждинском, Дальнереченском, Михайловском, Октябрьском – контролируемая. По-прежнему сложной остается ситуация в Уссурийском городском округе.

Территориальными отделами Роспотребнадзора по Приморскому краю в подтопленных районах также усилен контроль за эпидемически значимыми объектами. Напомним, в правительстве Приморья опубликовали актуальную информацию о ситуации на дорогах. Полностью либо частично отрезанными от города остаются 13 округов края.

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