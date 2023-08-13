Видео драки двух жителей Уссурийска посреди затопленного города напугало приморцев

Жители Уссурийска устроили разборки посреди затопленного города. Фото: принтскрин видео.

У жителей Уссурийска сейчас достаточно проблем из-за тайфуна KHANUN. В отдельный районах города воды по пояс, а то и выше. 13 августа местные жители заметили посреди затопленного города драку двух мужчин. Приморцы стали выяснять отношения прямо в воде, нанося друг другу удары, брызгаясь и стараясь окунуть своего соперника в образовавшийся от паводков водоем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Приморцам только остается гадать, что не поделили участники драки. В какой-то момент один из них чуть не утопил своего обидчика. Несколько секунд он удерживал его под водой. Обошлось без жертв, выяснив отношения, мужчины разошлись. Хоть со стороны подобное поведение и могло у кого-то вызвать смех или презрение, последствия могли оказаться ужасными. Люди пишут в комментариях, что им было страшно увидеть, как над водой могло подняться бездыханное тело.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Уссурийске на улице Раковская прямо в луже утонула женщина. Представители Минздрава подтвердили редакции, что врачи зафиксировали факт смерти, однако причины, из-за которых умер человек, пока неизвестны.

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