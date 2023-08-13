Вода затопила частные дома по самые крыши. Фото: администрация Надеждинского района.

В Приморском крае из-за обильных дождей, пришедших в край с тайфуном KHANUN, пострадали дороги, дома, огороды, мосты и электросети. 13 августа в отдельных районах края все еще продолжает выходить вода из рек. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала актуальную информацию о том, что происходит в регионе после непогоды.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТАЙФУНА KHANUN В ПРИМОРЬЕ 13 АВГУСТА

13 августа в 16-ти муниципальных образованиях Приморского края затоплено: 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов. Спасатели эвакуировали более двух тысяч человек из зон подтоплений.

Также в край направили оперативную группу центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым. Специалисты помогут своим коллегам из Приморья справиться с ликвидацией последствий наводнений.

СЛОВО СИНОПТИКОВ

Синоптики прогнозирую очередное повышение уровня рек в ближайшие дни. Начиная с 13 августа по 16 число в опасности находятся Кировский и Дальнереченский районы. Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический мониторинг районах Приморского края, попавших в зону наводнения. На особом контроле качество и безопасность продуктов питания и питьевой воды, подаваемых населению, в том числе и пунктах временного размещения

ПРИБЫВАЕТ ПОМОЩЬ

Также 13 августа в Уссурийск из Хабаровска прибыла дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС России и инженерная техника. В составе колонны хабаровских спасателей самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор.

Прибывшие дополнительные силы в подтопленных районах будут проводить работы по усилению и отсыпке дорожного полотна там, где его размыло водой, возведению защитных дамб и других аварийно-спасательные работы.

Также в это воскресенье спасатели и волонтеры эвакуировали около 600 жителей затопленных районов Спасска-Дальнего и Спасского округа. Для эвакуированных в пунктах временного размещения организовано питание. А тем, кто остался дома продукты и воду подвозят спасатели.

Вода начала уходить. Там, где это возможно скоро начнут работать административные комиссии для оценки ущерба и оказания мер поддержки. Спасатели помогут с разбором завалов и расчисткой наносов во дворах.

С важным сообщением к приморцам выступил в этот день глава Черниговского района Кирилл Хижинский.

«Уровень воды в реке Черниговка поднимается. Жителям домов, расположенных возле реки, необходимо принять меры по сохранению имущества: поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность или чердаки, предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место, сложить в рюкзак или сумку документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты».

ВЛАДИВОСТОК

Столицу Приморья тайфун не тронул, разве что местами размывает асфальт, но это ничто по сравнению с тем, что творится в других городах и селах края. Во Владивостоке открываются пункты сбора помощи для пострадавших от наводнения.

Среди необходимых вещей – детские товары, канцелярские принадлежности, постельные вещи, средства гигиены, продукты в упаковках и другие бытовые необходимости. Главный пункт сбора помощи функционирует у штаба общественной поддержки губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Адрес: Светланская улица, 43 (вход рядом с памятником Элеоноре Прей). Ждем вас каждый день с 10:00 до 20:00.

Две точки приема помощи организованы через отделения партии «Единая Россия»:

Светланская улица, 89 (4 этаж)

Аулетская улица, 16 (общественная приемная партии).

Прием ведется в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Если вы хотите помочь будущим школьникам: региональное отделение «Движение первых» (Океанский проспект, 43) принимает школьные принадлежности - тетради, ручки, рюкзаки и другие канцтовары.

Прием ведется в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

КАДРЫ С МЕСТ ЗАТОПЛЕНИЙ

Тем временем в Новоникольске действует лодочная переправа до Борисовки. Людей переправляют МЧС и волонтеры. Улица Колхозная 1/1 первый поворот за магазином «РОССЫПЬ».

Лодочная переправа. Фото: Марк Чернослив

В Михайловском районе оборудовали место для сбора непригодной мебели и техники. После наводнения пострадало много личных вещей, в том числе и крупногабаритная мебель, которую необходимо куда-то вывозить для дальнейшей утилизации. Это старый карьер, который находится на развязке по объездной в сторону Владивостока. Глава района Владимир Архипов заявил, что в скором времени заключит договор с региональным оператором, который поможет с утилизацией.

Также редакция собрала самые яркие кадры после наводнений на 13 августа.

Например, так выглядит одна из улиц Уссурийска. «У нас в городе нет «безбарьерной среды». Огромное количество канав, открытых люков. Прогулки в воде по незнакомой местности могут пагубно сказаться на вашем здоровье и даже жизни», – предупреждает местная жительница.

Еще одни шокирующие кадры из Уссурийска. Очевидцы рассказывают, что еще вчера были видны окна зданий, теперь же под воду уходят даже крыши.

Жители села Раздольное говорят, что Суйфун (река Раздольная) не собирается сдавать позиции – уровень воды в реке растёт прямо на глазах. Вся низина, что между железной дорогой и рекой, уже затоплена.

Раздольное. Фото: администрация Надеждинского района.

Так после схода воды выглядит пограничный автомобильный пункт пропуска «Полтавка».

Фото: dpskontrol_125rus

Водой отрезаны 28 населенных пунктов, организовано девять лодочных переправ. Работает 13 пунктов временного размещения, где уже находятся 550 человек, в том числе свыше 160 детей. Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды.

По информации МУП «Уссурийск-Водоканал» отключения городской системы водоснабжения не запланировано. Станция водоподготовки работает в штатном режиме. Водопроводная вода пригодна для употребления и приготовления пищи.

В Главном управлении МЧС по Приморскому краю прокомментировали факт прорыва дамбы в Уссурийске, который произошел утром 12 августа.

«Еще до прорыва силами регионального МЧС проводилась откачка воды с территории, прилегающей дамбы. Там работали переносные насосные станции ПНС-110, способные качать 10 литров воды в секунду. Также в этом районе проводилась эвакуация людей из частных многоквартирных жилых домов. Заранее была организована система оповещения населения об опасности».

По словам очевидцев, до критической отметки на дамбе было еще как минимум несколько метров, но насыпь не выдержала натиск стихии. Первыми под удар попали капитальные гаражи местного кооператива. Строения сразу затопило по крышу. Очевидно, что автовладельцы понесут многомиллионные убытки.

Добавим, что в соцсетях распространяются не только видеоролики последствий наводнения, внимание приморцев привлекло поведение двух жителей Уссурийска, которые решили выяснить отношения прямо посреди затопленного города. В какой-то момент один из мужчин погрузил второго под воду ине выпускал какое-то время. Обошлось без жертв, но зрелище напугало людей.

Вода пугает не только жителей края, но и животных. Тигры вышли из леса из-за наводнений. Местные жители встретили диких животных прямо на дороге. Если раньше к людям их тянула нехватка еды, то сейчас вода заставляет выходить из леса. Местные боятся, что они могут начать бросаться на машины.

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