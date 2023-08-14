«Хватали животных, выбегали в пижамах»: жители Уссурийска рассказали, как наступала стихия

Больше 2000 приморцев эвакуировали из зоны подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморском крае города и поселки страдают от наводнения, страшные разрушения принес тайфун KHANUN. Особенно пострадал Уссурийск. Последние дни кадры из этого города напоминают хронику апокалипсиса – затопленные улицы, плывущие и разрушенные дома, люди, отчаянно пытающиеся спасти от водной стихии хоть какие-то вещи. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» своими глазами увидел масштаб стихийного бедствия, пообщался с жителями пострадавших от паводка домов и представителями спасательных служб.

Так не топило ни разу

В Уссурийске подтопило многие участки, но особенно пострадал частный сектор – дома вдоль улицы Лазо и Вейса. Там вода заполнила дворы и стояла по самый пояс. Все началось 18 августа. Пятница – кто-то был на работе, забирал детей из садика, собирался в гости. Но постепенно во всех местных чатах начали появляться сообщения: «Пришла вода!». Самое страшное, что кого-то даже не было в городе в это время. У людей дома были животные. Спастись смогли не все. А те, кто выжил, в ужасе по воде бросались, куда глаза глядят.

Ситуация усугубилась, когда прорвало дамбу. Вода пошла не только в частных сектор, а затопила район Семи ветров. А вместе с водой на авто, землю и растения хлынул поток мазута. По словам мэрии, бочки с нефтепродуктами, стоявшие около гаражей собственников, стали подтекать, и часть содержимого оказалось в воде. Неприятная жижа добралась до первых этажей пятиэтажек, затопленной площадки детского сада и машин.

Маслянистая пленка заволокла поверхность воды. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Автовладельцам тоже не позавидуешь. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Дом Елены Митичевой на улице Вейса, 11, не выдержал натиск разбушевавшейся стихии:

«Наш дом затопило еще в пятницу, когда только начались ливни, до прорыва дамбы на Семи ветрах. Топить начало днем, когда я и муж были на работе. Поэтому спасти из жилища почти ничего не удалось. Муж вернулся вечером раньше меня, начал забрасывать вещи наверх, на крышу. Но вода поднималась очень быстро, поэтому он схватил документы, засунул в машину собаку и быстро уехал – ничего другого не оставалось».

По словам Елены, уровень воды в доме составил метр и двадцать сантиметров. «Вот, смотрите, на телевизоре и подоконнике хорошо видно, сколько ее было» – показывает она.

Техника, мебель, посуда, вещи – семья потеряла все. Сам дом и все его содержимое пропиталось водой. Погибли и все овощи в огороде. «Унесли вот холодильник в гараж, может быть, просохнет как-нибудь», – надеется Елена.

«Здесь мы прожили 22 года и ни разу нас так не топило. Да, было, что в огород заходила вода, вокруг дома была, но само жилье не подтапливало. Видите, дом на возвышенности стоит – вокруг еще вода, а отсюда уже ушла», – показывает пострадавшая от паводка.

По словам Елены Митичевой, сейчас они с мужем ночуют то у родственников, то у друзей, одну ночь она провела на работе. В понедельник, когда вода немного сошла, они пытаются разобрать вещи из утонувшего дома – возможно, часть их еще получится спасти. На помощь они позвали близких, потому что самим и с таким объемом проблем не справиться.

В жилище полный хаос. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Общая беда

Людей, пострадавших от наводнения, конечно, не оставляют один на один со своей бедой. В Уссурийск направлены дополнительные силы спасателей и оборудование, чтобы быстрее справиться с последствиями ЧП. По всему краю для подтопленцев собирают гуманитарную помощь, точка сбора есть и в Уссурийском городском округе, а еще несколько пунктов временного размещения. В круглосуточном режиме работают экстренные службы, сообщить о проблемах можно в специально созданный чат-бот.

Многие районы Уссурийска поплыли. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Мы побывали в пункте выдачи гуманитарной помощи на Агеева, 56.

Заместитель главы администрации Уссурийска по культуре и спорту Павел Пригородов, рассказал «Комсомольской правде», что палатку для выдачи гуманитарной помощи установили здесь в воскресенье. Людям передают средства первой необходимости – предметы личной гигиены и продукты питания: хлеб, вода, макаронные изделия быстрого приготовления, сахар, крупы.

В палатках есть вода, еда, вещи первой необходимости. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«И, конечно, плитки на газовых баллончиках, чтобы в период отключения света люди могли себе приготовить еду. Мы раздали здесь большой объем гуманитарной помощи и планируем переместить эту точку в другое место. Здесь вернули свет и в дома, и магазин подключили», – сообщил Павел Пригородов.

Основной пункт сбора помощи в городе расположен на улице Ленина, 80, в молодежно-культурном центре «Горизонт». Оттуда гуманитарное подспорье подтопленцам везут в район Загородной – Междуречье, жители которого сейчас остро нуждаются в поставке продуктов и вещей первой необходимости. В этом же центре собирают пострадавших от паводка горожан перед размещением в ПВР.

Дежурящие в районе Агеева, 56, сотрудники второго пожарно-спасательного отряда Владивостока рассказали «Комсомольской правде», что работают в Уссурийске уже третьи сутки, в том числе, и ночью. По их словам, вода сегодня отступила от домов на улице Раздольной, раньше уровень доходил до второго этажа, но нижняя часть улицы еще затоплена.

«Там дальше, за торговым центром, вода еще большая. Наши парни работают там на лодке, в забродниках работают. В этом месте еще не скоро электричество появится – затоплены подвалы и подстанция. На Агеева, 58 свет дали уже», – сказали спасатели.

С заботой о земляках

Корреспондент «КП» пообщался с людьми, которые сейчас находятся в пункте временного размещения в центре культуры и досуга «Искра» на Владивостокском шоссе,26а.

«Воду местные жители ждали – две ночи ходили на речку, наблюдали за уровнем. Я как была в домашней одежде, так и лежала, смотрела телевизор. Видно, вздремнула. И тут мне внук звонит: «Бабушка, вода». Я быстро взяла зонтик, сапоги, и пошла на речку, у нас улица рядом с ней проходит. Пришла на речку, а там вода уже через дорогу переливается», – поделилась Людмила Кононенко, которая проживала в доме на улице Демина, расположенной рядом с рекой Раковка.

По словам женщины, она схватила документы, одежда была готова заранее. Но выходить из дома ей пришлось уже по колено в воде, так быстро поднимался ее уровень. Сначала она отправилась к сыну, но у него маленькая квартира и двое детей. Чтобы не доставлять лишних хлопот, Людмила Николаевна решила перебраться в пункт временного размещения.

Дом Людмилы сильно затопило. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Здесь меня приняли очень хорошо. Девочки-волонтеры разместили, сразу накормили меня. Питание очень хорошее, его, кажется из столовой № 22 привозят – и борщи, и супы, и каши с котлетами. Молоко, кофе, чай – все есть», – с теплотой отметила наша собеседница.

В ПВР нет душа, но есть умывальники, администрация привезла тазики, шампунь. «В такой обстановке, какая сейчас в городе, это нормально» – уверена Людмила Кононенко.

Особенно досталось частному сектору. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Женщина говорит, что возвращаться ей некуда: «Там не осталось ничего. Я не ожидала такой воды и подняла вещи на небольшую высоту. Всю технику подняла, кроме холодильника и морозили. Они у меня новые, думала, что резинки на дверцах крепкие еще, и вода их не откроет. Сегодня сын фотографии сбросил – даже линолеум задрало до потолка. Я только выплатила кредит за морозилку и холодильник и вот, все погибло. Но хоть кредита не осталось».

По словам Людмилы Николаевны, в своем доме она прожила больше 20 лет, и за все это время не было такого наводнения. Да, подтапливало дворы и огороды, но в дома вода не заходила. Начало подмывать участки с 15-го года. Пострадавшая предполагает, что решить проблему можно, прочистив русло реки, возможно, это бы минимизировало последствия.

Беды животных

«Комсомолка» уже писала, что возле Уссурийска был подтоплен приют для бездомных животных. Оттуда пришлось эвакуировать больше 700 собак. Однако страдают и домашние питомцы. Один из них уже четверо суток сидит в квартире на четвертом этаже затопленного дома на Раздольной, 26. Хозяйка, уезжая во Владивосток, доверила заботу о нем соседке. Во время эвакуации та забыла забрать животное и оно осталось одно в квартире.

Сейчас хозяева не знают, жив песик или нет и просят помощи у сотрудников МЧС.

Люди спасали домашних питомцев. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Прогнозы синоптиков

Не успел край отойти от мощного удара тайфуна KHANUN, как надвигается новый – LAN. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, в ночь на 15 августа вихрь пройдет над островом Хонсю, примерно над городом Осака, а утром 16 числа выйдет в Японское море.

«Одновременно с продвижением тайфуна на северо-восток, располагающийся над Приморьем полярный фронт будет пытаться сблизиться с тайфуном и обогатиться его влагой, что, скорее всего, может получаться над восточными и особенно северо-восточными районами края, где не исключены сильные дожди. На остальной территории края 16 и 17 августа дожди будут, в основном, умеренными», – подытожил специалист.

Отметим, из-за того, что Приморье в течение трех суток находилось о власти непогоды, водность многих рек края превышена в семь раз. За это время на регион обрушилось

о от 30 до 97 % месячной нормы осадков за месяц, в южной половине местами 1–1,5 месячные нормы.

Власти, дорожники и представители экстренных служб делают все, чтобы быстрее вернуть край к привычному темпу жизни. В некоторых районах уже начался прием заявлений от пострадавших для компенсации.

Утонули машины, гаражи, огороды и дома. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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