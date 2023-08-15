Губернатор Приморья провел встречу с жителями района Семи ветров в Уссурийске

Затопленный район Семи ветров. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с жителями Уссурийска в микрорайоне Семи ветров. Здесь люди очень сильно пострадали от наводнения. Кто-то до сих пор не может попасть в свою квартиру, потому что первые этажи пятиэтажек находятся под водой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По итогам разговора с жителями дал ряд поручений местной администрации. Прямо в микрорайоне организуют пункт по оказанию консультативной помощи, там же создать пункт выдачи гуманитарной помощи. На данный момент там уже стоит палатка, где людям выдают еду, питьевую воду и электрические печи.

Глава края также потребовал начать работу административных комиссий по оценке ущерба и усилить действия по очистке территории, загрязненной нефтепродуктами. На совещании с директором департамента оперативного реагирования МЧС России Анатолием Елизаровым Олег Кожемяко предложил ввести в крае чрезвычайную ситуацию регионального уровня. По расчетам регионального правительства, размер ущерба, нанесенного паводком после прохождения тайфуна «Ханун», позволяет объявить региональную ЧС.

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