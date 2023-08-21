Притворимся, что мы его не видим: об интересном поведении оленя рассказали приморские ученые

Олень.
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
В Приморье в нацпарке «Земля леопарда» живут не только хищники, но и копытные. И у всех зверей есть свои особенности поведения, некоторые могут показаться людям очень забавными. Так, например, фотоловушка застукала оленя, который неуклюже пытается спрятаться от хищника, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».
На снимке пятнисты олень стоит в кустах, его отчетливо видно, но он почти спрятал свою мордашку в траве. Наверное, поэтому он считает, что на отлично справился с режимом невидимки.
«Возможно, где-то рядом прячется еще один пятнистый олень. Этот вид широко распространен на охраняемой природной территории», – отметили сотрудники парка.
И действительно, копытных тут и правда много. Стабильную численность пятнистых оленей на «Земле леопарда» помогает поддерживать биотехния: зимой для копытных организуется подкормка на специальных подкормочных площадках. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как эти прелестные животные пообедали в «панорамном ресторане» прямо на обрыве скалы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Настоящее счастье и редкое зрелище: увиденное на Камчатке поразило ученых
Сотрудница Кроноцкого заповедника сняла на квадрокоптер крупное стадо диких северных оленей [видео] (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.