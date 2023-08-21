Притворимся, что мы его не видим: об интересном поведении оленя рассказали приморские ученые

Олень. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье в нацпарке «Земля леопарда» живут не только хищники, но и копытные. И у всех зверей есть свои особенности поведения, некоторые могут показаться людям очень забавными. Так, например, фотоловушка застукала оленя, который неуклюже пытается спрятаться от хищника, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

На снимке пятнисты олень стоит в кустах, его отчетливо видно, но он почти спрятал свою мордашку в траве. Наверное, поэтому он считает, что на отлично справился с режимом невидимки.

«Возможно, где-то рядом прячется еще один пятнистый олень. Этот вид широко распространен на охраняемой природной территории», – отметили сотрудники парка.

И действительно, копытных тут и правда много. Стабильную численность пятнистых оленей на «Земле леопарда» помогает поддерживать биотехния: зимой для копытных организуется подкормка на специальных подкормочных площадках. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как эти прелестные животные пообедали в «панорамном ресторане» прямо на обрыве скалы.

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