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Дом. Семья29 марта 2023 5:24

Настоящее счастье и редкое зрелище: увиденное на Камчатке поразило ученых

Сотрудница Кроноцкого заповедника сняла на квадрокоптер крупное стадо диких северных оленей
Дарья НАУМЕЦ
Дарья НАУМЕЦ
Северных оленей на Камчатке осталось крайне мало.

Северных оленей на Камчатке осталось крайне мало.

Фото: Мария АНАНОВА

Последние 15 лет на Камчатке стремительно падает поголовье единственного представителя своего рода – северного оленя. Основная причина в том, что дикое животное с исконных мест обитания вытесняет одомашненное. По последним данным на полуострове обитает меньше одной тысячи особей, а самая крупная группировка – порядка 600 копытных – сосредоточена на просторах Кроноцкого заповедника. Так что встретить северных оленей, да еще и большим стадом, – настоящая роскошь, которой удостоилась ГИС-инженер резервата Екатерина Шитц. Сотрудника заповедника с высоты полета квадрокоптера сняла диких северных оленей.

Квадрокоптеры и самолеты используют для зимнего учета животных. В 2023 году сбор данных закончился, поэтому совсем скоро специалисты расскажут – сколько же копытных обитает в Кроноцком заповеднике. А пока они делятся удивительным видео.

– В окрестностях урочища Синий дол нам повезло встретить с небольшим интервалом сразу три стада оленей! Одно из них удалось снять с квадрокоптера, так как стадо паслось и передвигалось довольно неспешно. Олени любезно предоставили нам достаточно времени, чтобы сделать кадры с воздуха. Невероятно красивые, грациозные животные, видеть их своими глазами, пусть и не на самом близком расстоянии – настоящее счастье, – рассказала Екатерина.

Сегодня сотрудники природоохранной организации и партнеры прилагают усилия для сохранения стада и восстановления его численности.

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