Настоящее счастье и редкое зрелище: увиденное на Камчатке поразило ученых

Северных оленей на Камчатке осталось крайне мало. Фото: Мария АНАНОВА

Последние 15 лет на Камчатке стремительно падает поголовье единственного представителя своего рода – северного оленя. Основная причина в том, что дикое животное с исконных мест обитания вытесняет одомашненное. По последним данным на полуострове обитает меньше одной тысячи особей, а самая крупная группировка – порядка 600 копытных – сосредоточена на просторах Кроноцкого заповедника. Так что встретить северных оленей, да еще и большим стадом, – настоящая роскошь, которой удостоилась ГИС-инженер резервата Екатерина Шитц. Сотрудника заповедника с высоты полета квадрокоптера сняла диких северных оленей.

Квадрокоптеры и самолеты используют для зимнего учета животных. В 2023 году сбор данных закончился, поэтому совсем скоро специалисты расскажут – сколько же копытных обитает в Кроноцком заповеднике. А пока они делятся удивительным видео.

– В окрестностях урочища Синий дол нам повезло встретить с небольшим интервалом сразу три стада оленей! Одно из них удалось снять с квадрокоптера, так как стадо паслось и передвигалось довольно неспешно. Олени любезно предоставили нам достаточно времени, чтобы сделать кадры с воздуха. Невероятно красивые, грациозные животные, видеть их своими глазами, пусть и не на самом близком расстоянии – настоящее счастье, – рассказала Екатерина.

Сегодня сотрудники природоохранной организации и партнеры прилагают усилия для сохранения стада и восстановления его численности.

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