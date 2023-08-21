В Приморье назначили нового директора Примавтодора

Техника Примавтодора. Фото: АО Примавтодор

В начале августа губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить директоров филиалов «Надеждинский» и «Хасанский» компании «Примавтодор». Спустя пару недель глава края также представил нового руководителя предприятия – Николая Зайцева, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Глава края отметил, что Николай Зайцев прошел хорошую школу и имеет достаточный опыт работы в дорожной сфере. От занимаемой должности освобожден Алексей Ширшов.

«Николай Зайцев – опытный дорожник, ранее занимавший должность первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморья. Его задача – организовать качественную и эффективную работу предприятия. А мы продолжим усиливать Примавтодор техникой. Ждем реальных результатов на дорогах края», – подчеркнул губернатор.

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