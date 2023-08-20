Деньги из федерального бюджета направят на ремонт пострадавших от ливней детсадов в Приморье

В Приморье из федерального бюджета направят деньги на борьбу с последствиями тайфуна KHANUN, который обрушился на край в начале августа. Меру поддержки губернатор края Олег Кожемяко обсудил с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Приморье Алексей Чекунков прибыл, чтобы оценить ущерб, который нанесла краю непогода. Он уже посетил Уссурийск и Спасск-Дальний, о чем «Комсомолка» писала ранее.

«Отмечу хорошую работу пунктов временного размещения и своевременное обращение к Министерству обороны РФ для ликвидации последствий, в Уссурийске это позволило оперативно эвакуировать людей из зоны подтопления. Тем не менее пострадало более пяти тысяч жилых помещений, масштаб серьезный», – отметил глава Минвостокразвития и похвалил губернатора и команду спасателей за эффективную работу.

По словам Олега Кожемяко, 340 миллионов рублей, которые получит край, в первую очередь пойдут на восстановление детских садов.

«Пострадало более 5 тысяч домовладений, повреждены или разрушены десятки километров дорог, мосты, пострадали социальные объекты. Уверен, наша с вами совместная работа позволит Приморскому краю получить дополнительные средства, восстановить пострадавшие объекты и главное – предоставить людям положенные выплаты. Для этого с сегодняшнего дня мы существенно увеличили количество комиссий, чтобы уже на следующей неделе определить ущерб», – добавил глава края.

Алексей Чекунков поделился, что президент России поручил Правительству страны в ближайшее время рассмотреть заявку о дополнительной поддержке Приморью. Министр также пообещал, что обеспечит ее отработку в быстрые сроки и предоставит доклад вице-премьеру Юрию Трутневу и Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Напомним, что с 15 августа в крае из-за обрушившихся мощных ливней действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Тайфун принес немало бед жителям Приморья, одним из наиболее пострадавших городов стал Уссурийск.

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