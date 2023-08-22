Пострадало много подворий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муниципальные комиссии оценивают ущерб, который нанес паводок сельскому хозяйству Приморья. 15 комиссий выехали в поля Уссурийского городского, Октябрьского, Пограничного, Черниговского, Яковлевского муниципальных округов, Михайловского, Кировского районов, - сообщило региональное министерство сельского хозяйства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обрушившийся на Приморье тайфун «Ханун» ударил не только по населению края, но и по сельскохозяйственному производству. Ведь основное его воздействие пришлось на юго-западную часть края, где сосредоточены большие посевные площади и находятся многие предприятия – производители сельхозпродукции.

Как рассказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц, муниципальные комиссии уже оценили ущерб в 33 хозяйствах края. Кроме них, на пострадавших территориях работают и эксперты страховых компаний, с которыми у предприятий заключены договора.

По предварительным оценкам, стихия нанесла ущерб 320 хозяйствам Приморья. В основном, ливнями и разлившимися реками оказались подтоплены посевы сои, посадки картофеля и овощей.

Из-за последствий тайфуна в этом году отменили главный сельскохозяйственный форум края «День поля», который должен был пройти в Уссурийске.

Тайфун «Ханун» прошел в Приморье 11-12 августа. Принесенные им ливни затопили населенные пункты, дороги, сельхозугодья края.

С 15 августа в крае введен режим ЧС регионального значения, в Приморье прибывает помощь из соседних регионов, России и даже Белоруссии. Президент России Владимир Путин поручил Правительству России в кратчайшие сроки рассмотреть заявку региона на получение дополнительной помощи для ликвидации последствий паводка.

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