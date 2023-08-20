«Побиты рекорды»: глава Минвостокразвития – о потопах в Приморье

Президент России поручил оказать Приморью всю необходимую помощь. Фото: telegram/a_chekunkov

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков прибыл в Приморье и посетил два наиболее пострадавших от сильных ливней города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Об итогах визита в Уссурийск и Спасск=Дальний Алексей Чекунков рассказал в своем telegram-канале:

«Пару дней назад вода была в 1-2 человеческих роста. Никто из старожилов такого не помнит. Побиты очередные рекорды экстремальных природных явлений. Пострадали более 4000 квартир и домов. Президент поручил оказать Приморью всю необходимую помощь, как можно скорее».

Ранее Алексей Чекунков заявил, что край получит от Минвостокразвития 340 миллионов рублей на ликвидацию последствий стихии.

Напомним, что в Спасске-Дальнем пожилая пара на девять дней застряла на Чердаке. Супруги спасали от наводнения, забраться наверх им помог сын, но вот обратно спуститься они уже не могли.

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