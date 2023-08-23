Во Владивостоке неизвестный украл телефон у 9-летнего мальчика

Школьник не растерялся, все рассказал родителям, и они написали заявление в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владивостоке посреди белого дня мужчина украл телефон у 9-летнего мальчика. Сначала незнакомец просто попросил позвонить, доверчивый ребенок согласился помочь, но как только телефон попал в руки злоумышленника, он убежал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.

Школьник не растерялся, все рассказал родителям, и они написали заявление в полицию. Непутевого воришку нашли очень быстро. Им оказался ранее судимый 38-летний житель приморской столицы. В отделе полиции он дал признательные показания и извинился перед мальчиком. Конечно же от правосудия это его не спасло, на мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как житель Владивостока украл мобильный телефон прямо из магазина. Все случилось, когда продавец-консультант общался с другим покупателем. Момент кражи попал на видео.

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