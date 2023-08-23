Два «утопленника» стоят в луже во Владивостоке у стадиона «Строитель»

Такая ситуация в приморской столице происходит за это лето не первый раз. Фото: Vlad_ork

Мощный ливень обрушился на Владивосток 23 августа, дороги постепенно превращаются в речки, а по тротуарам бегут ручьи. Местные жители заметили двух «утопленников» в районе стадиона «Строитель». В огромной луже застряли две машины, проезда в этом участке нет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Такая ситуация в приморской столице происходит за это лето не первый раз. Например, в июне этого года на проспекте Столетия маршрутка ушла под воду прямо на дороге. Кадры последствий непогоды сняли очевидцы. Выбираться из водяной ловушки пассажирам общественного транспорта пришлось практически вплавь.

Тем временем в администрации города обратились к жителям и гостям города с просьбой соблюдать меры предосторожности, пока бушует непогода. Также в мэрии предупредили автомобилистов о том, что на улицах подняли ливневки.

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