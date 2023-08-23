В столице Приморья «поплыл» после дождя один из крупнейших гипермаркетов

В PR-службе торговой сети редакции рассказали, что произошло. Фото: Анастасия Осипова

Во Владивостоке на Народном проспекте в супермаркет «РемиСити» из-за обильных дождей пробралась вода. В настоящее время специалисты устраняют последствия потопа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В PR-службе торговой сети редакции рассказали, что торговый зал и места хранения товаров не пострадали. Гипермаркет, как и прежде, работает в режиме 24/7. Жители и гости города могут приезжать за покупками в любое удобное время.

«В соцсетях появилась информация якобы о том, что вода находится под высоким напряжением. Это не соответствует действительности. Угрозы для покупателей и персонала нет», – поделились с «Комсомолкой».

Тем временем в столице региона, согласно заявлению главы города Константина Шестакова, выпало уже более 80 миллиметров осадков за минувшие сутки. Синоптики прогнозируют еще столько же. Скопления воды образовались на низменностях краевой столицы. Заместитель мэра Дмитрий Свитайло заявил, что ливневые канализации не справляются с мощными потоками воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улицы заливает грязевыми потоками: во Владивостоке продолжается разгул стихии

На Владивосток уже обрушилось 80 миллиметров осадков, сообщить о ЧП можно в чат-бот (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.