Замглавы Владивостока заявил, что ливневки не справляются с потоком дождевой воды

К полудню во Владивостоке затопило улицу у стадиона «Динамо». Фото: принтскрин видео, администрация Владивостока

Непогода, разбушевавшаяся в Приморском крае, не оставила в стороне и Владивосток. В столице региона, согласно заявлению главы города Константина Шестакова, выпало уже более 80 миллиметров осадков за минувшие сутки. Синоптики прогнозируют еще столько же. Скопления воды образовались на низменностях краевой столицы, о ситуации поведал Дмитрий Свитайло, заместитель мэра, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Ливневые канализации предварительно были прочищены и открыты, они не справляются с мощными потоками воды <...> Прошу горожан всю оперативную информацию о ЧП сообщать в ЕДДС: 2222-333», – сказал Свитайло.

По данным пресс-службы администрации, в работах по устранению последствий дождя задействованы около 90 рабочих и 100 единиц спецтехники: грузовики, тракторы-щетки, грейдеры.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» следит за развитием разгула стихии. В Приморском крае дождь ударил по Уссурийску и Артему, в дальневосточной столице затопило дороги, улицы размывают потоки грязи.

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