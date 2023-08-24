Жители приморской столицы заметили необычную морскую обитательницу

Морскую обитательницу прибило к берегу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Владивостока заметили в море на Татарской набережной голубую медузу крупных размеров. Морскую обитательницу прибило к берегу, и она покачивалась на волнах на поверхности воды, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Научное название этой морской красавицы ропилема. В Японии она считается вкуснейшим деликатесом. По словам сотрудника Института биологии моря ДВО РАН Анатолия Дроздова, этот вид практически не опасен для человека. Но если у вас чувствительная кожа, лучше лишний раз не искушать судьбу. Определить по видео, жива ли медуза, которую нашли приморцы, трудно. Но очевидцы предполагают, что морская красавица мертва.

В 2021 году из-за аномально жаркого лета ропилемы появились в наших местных водах раньше, их стали замечать еще в середине июня, хотя обычно их сезон начинается ближе к августу. Десятки больших синих «желешек» прибило к берегам Амурского залива.

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